Французькі ВМС ескортують затриманий танкер Tagor до якірної стоянки для перевірок

Французькі військово-морські сили ескортують затриманий напередодні підсанкційний нафтовий танкер Tagor, який прямував із Росії, до місця якірної стоянки для подальших перевірок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Monde із посиланням на морську префектуру Атлантики.

«Tagor йшов під фальшивим прапором Камеруну та прямував до Лімбе - портового міста на заході цієї африканської країни. Після підйому на борт оглядової групи перевірка документів підтвердила підозри щодо неправомірного використання прапора. Повідомлення було передано прокурору Бреста, компетентному в межах морського суду», - заявили там.

Зазначається, що Tagor кілька разів змінював прапор. Востаннє, коли судно передавало сигнал геолокації тиждень тому, воно перебувало біля узбережжя Норвегії та йшло під прапором Мадагаскару.

За даними префектури, перехоплення нафтового танкера під міжнародними санкціями відбулося більш ніж за 400 морських миль, або близько 740 кілометрів, на захід від узбережжя Бретані. Судно прямувало з Мурманська.

На його борту перебувають 23 члени екіпажу. Згідно з Le Monde, яке посилається на агентство ТАСС та на посольство РФ у Парижі, капітан затриманого танкера Tagor нібито є громадянином Росії. Російське посольство також стверджує, що французька сторона нібито не поінформувала його про заходи, вжиті щодо танкера.

Затримання Tagor стало вже четвертою подібною операцією Франції проти суден, які пов’язують із російським «тіньовим флотом». Раніше Париж зупиняв танкери Deyna і Grinch у Середземному морі - відповідно в березні та січні 2026 року, а також Boracay, який у вересні 2025 року був затриманий біля берегів Бретані, коли йшов без прапора.

Як повідомлялось, французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер Tagor, який перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії.

Фото: vesselfinder.com / Hans Fairhurst