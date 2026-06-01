Китай розкритикував рішення Японії направити військових до місії НАТО з допомоги Україні

Пекін висловив занепокоєння у зв’язку з рішенням Токіо направити персонал Сил самооборони Японії до місії НАТО з координації допомоги України.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає кореспондент Укрінформу.

«Китай стурбований діями японської сторони, яка активно просуває процеси ремілітаризації та розширює географію своєї військової діяльності. Ми закликаємо міжнародну спільноту зберігати високу пильність щодо проявів нового японського мілітаризму», - сказав Лінь, коментуючи повідомлення японських медіа про рішення уряду країни відрядити чотирьох офіцерів на військову базу в Німеччині для ознайомлення з програмами допомоги Україні під егідою НАТО.

На його думку, подібні кроки можуть призвести до участі японських військових у реальних бойових діях, що суперечить пацифістським зобов’язанням Токіо.

«Створення такої інфраструктури під егідою НАТО підриває регіональну стабільність і не відповідає статусу мирної держави, що декларується Японією», - додав китайський дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі відкинув звинувачення з боку Китаю у «новому мілітаризмі» та висловив занепокоєння через нарощування військової потужності КНР.

