Сутички після фіналу Ліги чемпіонів: у Франції кількість затриманих зросла до 890

У Франції 890 осіб затримали через масові сутички, які виникли під час святкування перемоги паризької команди "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

«У нас відбулося понад 890 арештів. Загалом це на 45 відсотків більше, ніж минулого року», – заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, додавши, що майже 180 правоохоронців отримали поранення внаслідок сутичок.

Святкування перемоги паризької команди ПСЖ були затьмарені зіткненнями між фанами та поліцією в Парижі та інших містах, що супроводжувалися підпалами автомобілів та розграбуванням крамниць.

У неділю ввечері президент Еммануель Макрон прийняв команду в Єлисейському палаці. Хоча він назвав ПСЖ «величезною гордістю» для Франції, він засудив насильство на вулицях.

«Це не футбол, це не спорт, це не те, що ми любимо», – сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти французького клубу «Парі Сен-Жермен» стали володарями трофею Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.

