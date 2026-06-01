В Ірані заявили, що припинення вогню в Лівані залишається умовою угоди зі США

У МЗС Ірану заявили, що припинення вогню в Лівані залишається ключовою умовою для мирної угоди Тегерану зі Сполученими Штатами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

«Ми наполягаємо на тому, що припинення вогню в Лівані є важливою умовою для будь-якої угоди, спрямованої на припинення війни», – заявив речник іранського міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї на щотижневому брифінгу для преси.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просунутися далі в Лівані у боротьбі проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла».

