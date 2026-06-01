Корабельня у Данії продовжує обслуговувати російські СПГ-танкери попри опір уряду - FT

Данська верф Fayard продовжує обслуговувати СПГ - танкери льодового класу, які відіграють важливе сполучне значення для експорту з російського газового комплексу «Ямал», попри опір з боку уряду Данії та майбутню заборону ЄС на надання морських послуг суднам, пов’язаним з Росією.

Про це повідомляє FT, передає Укрінформ.

Як зазначається, Fayard - це єдина корабельня у ЄС, яка продовжує надавати послуги сухого доку суднам класу Arc7, які залежать від європейських верфей через їх технічну експертність та близькість до основних торговельних маршрутів танкерів, що пролягають від Ямалу в Сибіру до портів у північно-західній Європі.

Аналіз, проведений неурядовою організацією Urgewald, показує, що шість із 15 криголамів класу Arc7 мають пройти ремонт на данській корабельні цього літа, напередодні заборони ЄС, яка має набути чинності з 2027 року, на надання послуг танкерам СПГ, що працюють з Росією.

Згідно з річним звітом, минулого року Fayard обслужила п’ять танкерів, які прибули з Ямалу.

Санкції ЄС щодо морських послуг узгоджуються з ширшою забороною блоку на імпорт російського газу, яка також набуде чинності з наступного року. Це обмеження російської торгівлі, ймовірно, знизить коефіцієнт завантаження «Ямалу» та спрямовуватиме експорт до Азії.

У серпні минулого року нідерландська компанія Damen, інший європейський оператор корабелень, що обслуговує флот Arc7, заявила, що припинить роботу над танкерами на своїй французькій верфі в Бресті «відповідно до зовнішньої політики Нідерландів, яка не заохочує вітчизняні компанії підтримувати експорт російського СПГ».

Повідомляється, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Damen прийняла вісім суден класу Arc7, а компанія Fayard - 15.

Окремо проти компанії Damen ведеться кримінальне провадження, порушене прокуратурою Нідерландів у зв’язку з імовірними порушеннями санкцій ЄС проти Росії.

Хоча діяльність з технічного обслуговування ніколи не була незаконною, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила після перших повідомлень про допомогу, яку Fayard надавала флоту, що прямував до Ямалу, що це «абсолютно незрозуміло» і що вони «просто мусять це припинити».

ЄС значно скоротив імпорт російського газу з лютого 2022 року, але повільно відмовляється від російського пального через значну залежність континенту від зовнішніх енергоресурсів та високі витрати на енергоносії. За даними аналітичної групи Kpler, у першому кварталі 2026 року імпорт із «Ямалу» до ЄС зріс на 17% - до 5 млн тонн - порівняно з аналогічним періодом минулого року внаслідок обмеження постачання енергоносіїв, спричиненого кризою в Перській затоці.

У межах чергового кроку, спрямованого на скорочення доходів Росії від енергетики, уряд Великої Британії минулого тижня опублікував власну заборону на надання морських послуг суднам, що працюють у Росії.

Як повідомляв Укрінформ, Росія часто розширює свій флот СПГ-танкерів. Так, чотири танкери для перевезення скрапленого природного газу, які донедавна обслуговували експортний завод Оману, починають завантажувати пальне з російського проєкту "Арктик СПГ 2", який перебуває під санкціями США.

