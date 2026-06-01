Синхронізація санкцій із ЄС: Власюк розповів, які компанії потрапили у список

"Послідовна синхронізація санкцій із ЄС зменшує простір для обходу обмежень через різні юрисдикції та ускладнює відновлення критичних ланцюгів постачання для російського військово-промислового комплексу", - заявив Власюк.

За його словами, до українського санкційного списку потрапили російська нафтова компанія «Славнефть», виробники безпілотників для армії РФ, білоруський державний експортер нафти, а також особи й організації, причетні до мілітаризації та пропагандистської обробки українських дітей на окупованих територіях.

Зокрема, включена до переліку ПАТ «Славнефть» - одна з найбільших російських нафтових компаній, яка забезпечує близько 2,9% загального видобутку нафти в Росії.

Окремий блок стосується підприємств, пов’язаних із виробництвом безпілотних систем та компонентів для російського військово-промислового комплексу. Під санкції потрапили такі компанії:

«Технодрон», що розробляє FPV-дрони сімейства «Скворец», зокрема, на замовлення ВМФ РФ розробила «Скворец ВМФ» для використання в морській акваторії;

«Атлант Аеро», виробник FPV-дронів та компонентів для БПЛА типу «Оріон», а також систем радіоелектронної боротьби та цифрової інтеграції;

«Клеверкоптер», який займається розробкою та виробництвом безпілотників різного призначення та бере участь у державних програмах забезпечення БпЛА для російських силових структур та у програмах імпортозаміщення.

«Також санкції застосовуються до Азрета Беккієва, першого заступника генерального директора Об’єднаної приладобудівної корпорації - структури Ростеху, яка виробляє військову електроніку, прилади управління, системи зв’язку та інше обладнання, що використовується російськими збройними силами», - зауважив Власюк.

Також до списку включено компанію Turboshaft FZE з Об’єднаних Арабських Еміратів, яка займалася постачанням авіаційних комплектуючих і обладнання військового призначення для підприємств російського оборонного сектору, зокрема через структури Ростеху.

До санкційного списку також внесено ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» - це державний експортер нафти, який забезпечує поставки сировини з нафтопереробних підприємств Білорусі, зокрема «Білоруснафти» та «Нафтана».

Окремий блок рішень стосується осіб і організацій, причетних до мілітаризації та ідеологічної обробки українських дітей на тимчасово окупованих територіях. «Серед них є телеведуча Марія Сіттель, яка також є керівницею державної організації “Союз жінок Росії “», - зазначив уповноважений Президента.

До переліку включено Федеральну державну бюджетну установу «Оздоровчий комплекс “Снегири”» Управління справами президента РФ, яка організовувала поїздки та програми для дітей з окупованих територій України з елементами військово-патріотичного виховання, а також інших осіб, залучених до відповідних освітніх і пропагандистських програм.

«Крім того, Україна синхронізує окремі санкційні режими ЄС, ухвалені раніше щодо суб’єктів з Ірану, причетних до виробництва озброєнь, порушень прав людини та діяльності, що становить загрозу міжнародній безпеці», - підкреслив Власюк.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій з рішеннями Європейського Союзу стосовно ще ряду громадян РФ, Ірану і Судану та низки компаній.