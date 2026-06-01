У Любліні з ратуші прибрали прапор України після того, як підрозділ ССО назвали на честь Героїв УПА

Зазначається, що український стяг майорів над Любліном поряд із прапорами Польщі та Євросоюзу з 2022 року, коли його підняли на знак солідарності після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак його зняли у ніч із п’ятниці на суботу після того, як Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Представники міської влади Любліна заявили, що рішення про зняття українського прапора «безпосередньо пов’язане» з нещодавнім указом Зеленського.

«Прославляння формувань, відповідальних за злочини проти цивільного населення, шкодить історичній пам’яті нашого народу, ображає пам’ять про польських жертв та ускладнює налагодження щирого діалогу між нашими країнами», - йдеться в заяві міської влади, наданій польському новинному порталу Interia.

У заяві зазначається, що «попри це рішення, Люблін залишається відкритим і гостинним містом, відданим цінностям, які вже багато років визначають його міжнародне співробітництво».

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

У МЗС Польщі засудили присвоєння Президентом Володимиром Зеленським Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування «імені Героїв УПА».

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що історія польського та українського народів містить як славетні, так і трагічні сторінки, але вшанування героїв УПА не мало антипольського підтексту.

Фото: Marcin Białek, wiki