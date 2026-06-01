Путін використовує власну версію історії як зброю для виправдання війни проти України - експерт

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Путін стверджує, що українці, як “малороси”, є єдиним цілим з більшим російським народом через 1000-річну історію. Він використовує свою версію минулого, щоб стверджувати, що більша частина України нібито є історичною російською територією, і що, на його думку, Україна не має права існувати як суверенна держава. Нам потрібно зрозуміти, що відбувається в його голові та як саме він використовує історію як інструмент для просування цих наративів. Тому що, використовуючи історичні факти, можна також розповісти зовсім іншу історію про Україну як про вільну, суверенну, демократичну державу та про те, як вона формувалася саме завдяки цій історії”, - сказав він.

За його словами, “історія - це потужна зброя. Путін використовує її для мобілізації російського суспільства та створення переконливого наративу для зовнішнього світу, який не знає цієї історії. Для українців це глибоко особиста тема - це також їхня історія. Але американці чи європейці часто недостатньо добре її знають. Це стало особливо зрозуміло, наприклад, під час інтерв'ю з Такером Карлсоном, коли Путін пів години представляв свою версію історії, щоб обґрунтувати свою позицію. Для американської чи ширшої західної аудиторії це може звучати досить складно та переконливо”.

Він також зазначив, що використання Кремлем історичної зброї спрямоване і на західну аудиторію, яка часто не має достатніх знань про історію України та регіону.

“Ось чому важливо зрозуміти, чому і як Путін це робить, щоб люди могли краще усвідомити, як ми дійшли до повномасштабного вторгнення Росії в Україну та всі попередні кроки. Путін витратив роки на формування свого підходу до Європи та України. Спочатку він говорив про “близькість” українців та росіян, але пізніше почав стверджувати, що вони “один народ”. Він став особливо активно використовувати ці наративи після анексії Криму. Тому важливо, щоб люди в Нідерландах та міжнародна аудиторія розуміли, як і чому Путін використовує історію як зброю, і що ми можемо зробити, щоб протидіяти цьому”, – сказав він.

Він також зазначив, що найбільшу небезпеку для Європи сьогодні становить не лише військова агресія РФ, а й гібридна війна - пропаганда, саботаж та операції впливу.

“Ми повинні розуміти, як Путін спотворює історію та використовує як зброю. Розуміння не означає виправдання. Без розуміння неможливо ефективно протидіяти, потрібно розуміти його логіку, щоб знати, як цьому протидіяти. До повномасштабного вторгнення багато голосів зі Східної Європи попереджали про ризик великої війни. Попереджало й ЦРУ. Але в багатьох країнах Європи, зокрема й у Нідерландах, панувала думка, що Путін “не серйозно”. Однак він роками послідовно будував цей наратив. І якщо людина роками повторює певні речі, є велика ймовірність, що вона спробує це реалізувати. Тому головне - сприймати його серйозно. Не тому, що він має рацію, а тому, що потрібно розуміти його наміри. Путін дуже прагматично використовує слабкості інших. І саме розуміння цих намірів є критично важливим для правильних рішень та протидії. Також важливі голоси інших країн Східної Європи. У книзі та нашій лекції ми цитували Радослава Сікорського, який дуже чітко говорив про історичний досвід Польщі з Росією”, - підсумував експерт.

Варто зазначити, що в межах дводенної Конференції з питань безпеки в Гаазі низка заходів відбулася в Гаазькому кампусі Лейденського університету за активної участі молоді, адже саме молоде покоління формуватиме майбутнє Європи та світової безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що майбутнє України він бачить як повноправного члена Європейського Союзу, та наголосив на необхідності якнайшвидшого початку переговорів.

Фото: Ірина Драбок