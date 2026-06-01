Трамп вважає, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США

Трамп вважає, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США

Укрінформ
Президент Дональд Трамп у понеділок вперше прокоментував можливу угоду з Іраном, заявивши, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США і вона буде вигідною для Вашингтона та його союзників.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Іран дійсно хоче укласти угоду, і вона буде вигідною для США та тих, хто з нами», — написав Трамп у Truth Social.

Однак він зазначив, що йому складніше вести переговори з Іраном через усі політичні коментарі навколо війни.

«Мені набагато складніше належним чином виконувати свою роботу та вести переговори, коли рolitical hack (зневажливий термін в англійській мові на позначення політичного коментатора – ред.) продовжують негативно «щебетати», як ніколи раніше, знову і знову, що я маю діяти швидше, або повільніше, або йти на війну, або не йти на війну, або що завгодно. Просто розслабтеся і відпочиньте, у кінцевому підсумку все владнається — так завжди буває!» — написав президент у Truth Social.

Цей пост Трампа про переговори став першим з часу засідання в Ситуаційній кімнаті Білого дому в п’ятницю, на якому він заявив, що ухвалить «остаточне рішення».

Нині сторони продовжують обговорювати деталі, пов’язані ядерною програмою Ірану та тим, як відбуватиметься відкриття Ормузької протоки.

Читайте також: В Ірані заявили, що припинення вогню в Лівані залишається умовою угоди зі США

Як повідомляв Укрінформ, американські військові заявили, що на вихідних завдали удару по іранських військових об'єктах, а Корпус вартових ісламської революції заявив, що у відповідь атакувала американську базу.

Фото: Білий дім

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-