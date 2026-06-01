Трамп вважає, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США

Президент Дональд Трамп у понеділок вперше прокоментував можливу угоду з Іраном, заявивши, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США і вона буде вигідною для Вашингтона та його союзників.

«Іран дійсно хоче укласти угоду, і вона буде вигідною для США та тих, хто з нами», — написав Трамп у Truth Social.

Однак він зазначив, що йому складніше вести переговори з Іраном через усі політичні коментарі навколо війни.

«Мені набагато складніше належним чином виконувати свою роботу та вести переговори, коли рolitical hack (зневажливий термін в англійській мові на позначення політичного коментатора – ред.) продовжують негативно «щебетати», як ніколи раніше, знову і знову, що я маю діяти швидше, або повільніше, або йти на війну, або не йти на війну, або що завгодно. Просто розслабтеся і відпочиньте, у кінцевому підсумку все владнається — так завжди буває!» — написав президент у Truth Social.

Цей пост Трампа про переговори став першим з часу засідання в Ситуаційній кімнаті Білого дому в п’ятницю, на якому він заявив, що ухвалить «остаточне рішення».

Нині сторони продовжують обговорювати деталі, пов’язані ядерною програмою Ірану та тим, як відбуватиметься відкриття Ормузької протоки.

Як повідомляв Укрінформ, американські військові заявили, що на вихідних завдали удару по іранських військових об'єктах, а Корпус вартових ісламської революції заявив, що у відповідь атакувала американську базу.

