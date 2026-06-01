Скорочення підтримки США перешкоджає розслідуванню воєнних злочинів Росії в Україні - Reuters

Скорочення фінансування з боку США торкнеться приблизно половини проєктів, спрямованих на забезпечення відповідальності за воєнні злочини Росії в Україні.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Огляд інформагентством урядових даних та інтерв’ю з вісьмома чинними й колишніми американськими чиновниками показали, що адміністрація президента США Дональда Трампа минулого року скоротила фінансування розслідувань воєнних злочинів на десятки мільйонів доларів, урізавши допомогу на розвиток за кордоном для реалізації програми America First. Найбільшим окремим отримувачем цієї допомоги, за словами чиновників, була Україна.

Reuters опитало понад 40 учасників мережі, що діє за підтримки США і займається розслідуванням воєнних злочинів в Україні, сприянням судовому переслідуванню та підтримкою жертв, зокрема представників правоохоронних органів, юридичних експертів, правозахисників та науковців. Майже усі опитані сказали, що їхня діяльність зазнала обмежень, що перешкоджає розслідуванням та затьмарює надії на справедливість.

Так, українська організація Truth Hounds була змушена звільнити співробітників, призупинити проєкт з архівування та відкласти навчання з питань міжнародного права для суддів і прокурорів.

Десятки іноземних експертів, які допомагали збирати та аналізувати докази з місць бойових дій, більше не можуть приїжджати в Україну після того, як Державний департамент скоротив підтримку перевантажених роботою прокурорів країни, розповіли Reuters п’ятеро поінформованих співрозмовників.

Агентство відстежило понад 283 млн дол. фінансування США, принаймні значною мірою призначеного для ініціатив щодо розслідування воєнних злочинів в Україні з 2022 року. Програми, на які припадало щонайменше 40% цих коштів, були припинені або термін їхньої дії сплив.

Високопоставлене джерело в Україні повідомило, що скорочення фінансування з боку США торкнеться приблизно половини проєктів в країні, що фінансуються Штатами та спрямовані на забезпечення відповідальності за воєнні злочини й верховенства права.

Зазначається, що скорочено також фінансування ініціативи Єльського університету, у межах якої відстежували тисячі зниклих безвісти українських дітей на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Лабораторія гуманітарних досліджень Школи громадського здоров’я університету залишиться без фінансування у серпні, оскільки США призупинили виділення близько 8 млн дол., повідомив виконавчий директор закладу Натаніель Реймонд.

У Державному департаменті заявили, що США перекладають фінансовий тягар війни на Європу та інших «партнерів, готових допомогти», але продовжують надавати Україні значну допомогу, зокрема у межах програм, спрямованих на «розслідування воєнних злочинів, забезпечення правосуддя та відповідальності за звірства».

Велика Британія та ЄС заявляють, що й надалі забезпечуватимуть встановлення справедливості для України. Однак компенсувати втрачену допомогу від Сполучених Штатів буде нелегко, зазначив заступник керівника Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів (ACA) Вейн Джордаш.

