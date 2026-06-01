Половина поляків негативно оцінює президентство Навроцького

Через рік після перемоги на виборах діяльність президента Польщі Кароля Навроцького негативно оцінюють 50,1% громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє PAP.

Зазначається, що в опитуванні, результати якого опублікували в понеділок, 1 червня, респондентам поставили запитання: як ви загалом оцінюєте президентство Кароля Навроцького дотепер?

Негативно діяльність президента оцінили 50,1% респондентів, у тому числі 26,7% – «скоріше негативно», а 23,4% – «категорично негативно».

Президентство позитивно оцінили 48,2% опитаних поляків, у тому числі 23,6% «однозначно позитивно», а 24,6% «скоріше позитивно».

Відповісти на це питання не змогли 1,7% опитаних.

Як зазначено в коментарі до результатів опитування, різниця між прихильниками та противниками наразі знаходиться в межах статистичної похибки.

Опитування United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska було проведено методом анкетування через інтернет та телефоном 28 та 29 травня на загальнонаціональній вибірці з 1 000 осіб.

