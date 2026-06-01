У Парижі після святкування перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів загинули двоє людей

У Парижі після святкування перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів загинули щонайменше двоє людей, ще один перебуває у критичному стані після стрибка в Сену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Parisien.

«Чоловіка витягли з води співробітники річкової бригади. Рятувальники намагалися провести серцево-легеневу реанімацію, однак безрезультатно. За словами свідків, жертва перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння під час стрибка в Сену в районі паризької мерії», - повідомили виданню джерела в поліції. Тіло чоловіка виявили близько 7-ї ранку в неділю у Сені біля мосту Луї-Філіппа в IV окрузі Парижа.

Ще одна людина залишається у вкрай тяжкому стані після того, як також стрибнула в річку, святкуючи перемогу. Раніше, у ніч проти неділі, молодий чоловік 2002 року народження загинув на паризькій окружній дорозі. За даними поліції, на мотоциклі він врізався у бетонні блоки, встановлені службами мерії Парижа для перекриття доступу.

Речниця французького уряду Мод Брежон, коментуючи наслідки гучних відзначень, під час яких було затримано понад 890 людей та поранено 178 правоохоронців, заявила, що проблема виходить за межі забезпечення громадського порядку.

«Ми знову бачимо кадри неприйнятного і виняткового насильства. Це порушує глибші питання, зокрема питання виховання. Ми маємо проблему з освітою деяких дітей у Франції», - сказала Брежон.

На цьому тлі міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нюньєс заявив, що велика кількість затримань свідчить про велику роботу правоохоронців, які зазнавали «систематичних нападів» - у них кидали предмети та стріляли піротехнічними засобами.

Читайте також: В Італії поліція застосувала водомети для розгону протестувальників

Він наголосив, що проблема полягає в діях молодих людей, яких назвав «хуліганами» та «молодими погромниками», що отримали привід для насильства, руйнувань і мародерства.

Як повідомлялося, у неділю ввечері, приймаючи команду ПСЖ в Єлисейському палаці, президент Еммануель Макрон засудив насильство на вулицях.

ПСЖ переміг у фіналі Ліги чемпіонів і здобув другий титул клубного чемпіона Європи. Після цього у Парижі та інших містах Франції відбулися масові святкування, частина яких переросла в сутички, заворушення та інциденти з постраждалими.

Фото: Arnaud Lambert/wikipedia.org