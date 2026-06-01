Атаки Ірану пошкодили щонайменше 20 американських військових об’єктів - BBC

Від початку війни наприкінці лютого іранські військові пошкодили щонайменше 20 військових об’єктів США на Близькому Сході.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC після аналізу супутникових знімків та відео.

Зазначається, що фактична кількість уражених об’єктів може бути більшою. Деякі аналітики оцінюють число пошкоджених баз у 28.

Загалом із кінця лютого Іран атакував ключові об'єкти США у восьми країнах Близького Сходу, завдавши збитків на мільйони доларів найсучаснішим системам протиповітряної оборони, літакам-заправникам і радарам.

Тегеран атакував як американські бази, так і спільні військові об'єкти у відповідь на американо-ізраїльські удари по Ірану та Лівану протягом останніх трьох місяців.

Пентагон стверджує, що з початку американської операції «Епічна лють» американські військові завдали ударів по понад 13 тис. цілях в Ірані.

Хоча Білий дім неодноразово стверджував, що іранські військові майже повністю знищені, аналітики зазначають, що пошкодження американських об’єктів свідчать про те, що контратаки Тегерана були точнішими та масштабнішими, ніж раніше визнавали американські посадовці.

Як повідомляється, BBC використала супутникові знімки, щоб відстежити збитки, завдані іранськими атаками на об’єкти, розташовані в Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Катарі, Кувейті, Іраку, Йорданії, Бахрейні та Омані.

Зазначається, що серед найціннішого пошкодженого обладнання були три сучасні системи протиракетної оборони на авіабазах Аль-Рувайс та Аль-Садер в ОАЕ та авіабазі Муваффак Салті в Йорданії.

Авіабаза Аль-Рувайс, Фото: Airbus DS

Від іранських ударів також сильно постраждали американські літаки-заправники та розвідники на авіабазі "Принц Султан" в Саудівській Аравії.

Експертний аналіз супутникових знімків чітко зафіксував пошкоджені літаки та кратери у цих місцях.

Як повідомляв Укрінформ, кілька днів тому Іран завдав ракетного удару по кувейтській авіабазі, який спричинив легкі поранення кількох американців та серйозно пошкодив два ударні безпілотники MQ-9 Reaper, у той час, як у Вашингтоні розглядають угоду про продовження перемир’я.