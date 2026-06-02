Румунія замовила у Rheinmetall бойові машини Lynx, кораблі та системи ППО на €5,7 мільярда

Румунія уклала з німецьким оборонним концерном Rheinmetall контракти на постачання бойових машин Lynx, систем протиповітряної оборони, боєприпасів і кораблів загальною вартістю 5,7 млрд євро.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз Rheinmetall.

"Ми вдячні за довіру, яку Румунія виявляє нам у питанні оснащення та модернізації своїх збройних сил. Спільно з нашими румунськими партнерами ми побудуємо тут масштабну оборонну екосистему. Це також підтверджує наше прагнення й надалі посилювати свою роль як однієї з промислових опор у забезпеченні європейської безпеки", - заявив голова правління концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Зазначається, що це "найбільший міжнародний пакет замовлень у новітній історії компанії".

Пакет замовлень було здійснено у межах програми Євросоюзу Security Action for Europe (SAFE). Поставки мають розпочатися у 2028 році та завершитися до 2030 року.

До замовлення входять 298 машин сімейства Lynx нового покоління, більшість із яких становитимуть бойові машини піхоти. Також передбачено виробництво розвідувальних машин, командно-штабних та санітарних машин.

Крім того, Румунія замовила системи протиповітряної оборони Skyranger на базі Lynx, боєприпаси середнього калібру для систем ППО та бойових машин піхоти, два патрульні кораблі для дій у відкритому морі та два судна забезпечення водолазних операцій.

Фото: Rheinmetall