НАТО цьогоріч проведе скорочені навчання в Балтійському морі

Цього тижня США та союзники по НАТО розпочнуть скорочені навчання BALTOPS в Балтійському морі, оскільки військові кораблі країн задіяні в конфліктах в інших регіонах.

Військово-морські навчання США BALTOPS, які відбудуться з 4 по 20 червня, попри скорочений варіант, все одно стануть найбільшими маневрами в Балтійському морі цього року. В них візьмуть участь близько 20 кораблів з 15 країн і майже 6 000 військовослужбовців — це приблизно половина від масштабів минулорічних навчань. Вашингтон, попри критику НАТО з боку президента США Дональда Трампа та плани скоротити зобов'язання США перед альянсом, надасть флагманський корабель Mount Whitney.

BALTOPS розпочнуться з навчань у західній частині Балтійського моря, а потім перемістяться на схід для відпрацювання постачання та захисту вільних морських шляхів навколо шведського острова Готланд — це ключове завдання для НАТО, оскільки стратегічне значення цього регіону зросло.

Відкриті морські шляхи у разі кризи вважаються критично важливими, особливо для постачання країн Балтії — пов'язаних лише вузьким сухопутним коридором з материковою частиною НАТО.

Офіційні особи заявляють, що зменшення масштабів відображає оперативні реалії, а не ослаблення зацікавленості, оскільки західні військово-морські сили залишаються задіяними в інших районах, зокрема в Ормузькій протоці на Близькому Сході та в Арктиці.

Хоча навчання під керівництвом США не призначені як пряма реакція на поточні події, німецький контр-адмірал Стефан Гайш зазначив, що час їх проведення підсилює їх політичну актуальність. «У цей період проведення масштабних навчань під керівництвом США та за широкої участі НАТО є ознакою сили альянсу», - сказав він.

Як командувач оперативної групи Baltic, Гайш очолює багатонаціональний військово-морський штаб у Балтійському морі, створений Німеччиною у місті Росток у 2024 році на тлі посилення уваги до цього регіону у зв’язку з ескалацією напруженості у відносинах з Росією. Його штаб здатний керувати операціями НАТО в Балтійському морі під час конфлікту з Росією і буде це робити під час майбутніх навчань BALTOPS, які традиційно плануються Вашингтоном.

Фото: U.S. Navy