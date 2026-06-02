У Бундестазі засудили поїздку депутатів ультраправої партії на форум у Петербурзі

Німецькі політики із ХДС, СДПН та "Зелених" різко розкритикували участь представників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Петербурзькому міжнародному економічному форумі та попередили про ризики шпигунства, впливу російських спецслужб і кремлівської пропаганди.

Про це повідомляє німецька газета Handelsblatt, передає Укрінформ.

"Такі поїздки є вкрай ризикованими з погляду політики безпеки", - заявив голова парламентського контрольного органу Бундестагу Марк Генріхманн.

Депутат Бундестагу від ХДС додав, що російські спецслужби цілеспрямовано використовують такі форуми, як ПМЕФ, "для збору інформації та вербування".

Генріхманн також звинуватив представників АдН у підриві єдності Заходу щодо Росії: "Політики АдН, які дозволяють апарату Путіна приймати себе у Санкт-Петербурзі як почесних гостей, дають Кремлю саме те, що йому потрібно: картину західної роз’єднаності".

Політик підкреслив, що "це не мирна дипломатія, це політичний уклін воєнному злочинцю".

Видання зазначає, що у форумі, який проходитиме в Санкт-Петербурзі з 3 по 6 червня, планують взяти участь заступник голови фракції АдН у Бундестазі та речник із зовнішньополітичних питань Маркус Фронмаєр, депутат Бундестагу від АдН Штеффен Котре, лідер АдН у Саксонії Йорг Урбан та депутат Європарламенту від АдН Петр Бистрон.

Речник із внутрішньополітичних питань фракції СДПН у Бундестазі Себастіан Фідлер також назвав участь політиків АдН у ПМЕФ "вкрай проблематичною з точки зору безпеки". "Ми ж знаємо з даних наших органів безпеки, що російські спецслужби цілеспрямовано шукають контактів із політичними особами, які ухвалюють рішення, проводять операції впливу та намагаються отримати інформацію", - зауважив він.

Фідлер також наголосив, що Росія вже багато років веде гібридну атаку проти європейських демократій. За його словами, ті, хто їде до Санкт-Петербурга, відвідують "не звичайний економічний форум", а "центральну сцену російської проєкції сили та пропаганди". "Це знову порушує питання, чому АдН знову і знову демонструє розуміння інтересів Кремля, водночас заявляючи, що представляє німецькі інтереси", - зазначив депутат.

Заступник голови фракції "Зелених" та віцеголова парламентського органу контролю за спецслужбами Константін фон Нотц заявив, що "АдН не представляє німецькі інтереси". "Вона хоче перетворити Німеччину на форпост Росії", - підкреслив фон Нотц.

Він також наголосив, що зв’язки АдН із диктатурами "давно набули тривожних масштабів". "Представники АдН цілеспрямовано й свідомо стають рупором диктатур, які хочуть завдати Німеччині масштабної шкоди", - зазначив політик.

Як повідомляв Укрінформ, колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер, якого Путін раніше називав потенційним переговірником від Європи, наразі перебуває у Москві.