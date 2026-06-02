Путін поводиться як людина, яка програє - Джонсон

Укрінформ
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що жорстокі російські обстріли українських міст є ознакою відчаю та передчуття поразки.

Як передає Укрінформ, про це він написав у соцмережі X.

"Путін поводиться з відчайдушним варварством людини, яка програє. Він ніколи не завоює Україну. Йому потрібно визнати це перед самим собою — та врятувати багато тисяч життів з обох сторін", - підкреслив Джонсон.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві внаслідок масованої атаки Росії 2 червня шестеро людей загинули, понад 80 – постраждали. У Дніпрі жертвами російського ракетного удару стали 16 людей.

