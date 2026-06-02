У Берліні зійшов із рейок трамвай - щонайменше 20 людей постраждали

У східній частині Берліна зійшов із рейок трамвай, унаслідок ДТП постраждали 20 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Mirror.

"Двадцятеро пасажирів отримали травми внаслідок аварії трамвая у Берліні, внаслідок якої вагони зійшли з рейок, а десятки людей були доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Понад 50 пожежників працювали на місці події в районі Ной-Хоеншенхаузен на північному сході Берліну.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, трамвай на лінії M17 врізався у стовп електропередач близько 9:30 ранку. Удар розтрощив правий бік трамваю.

"Причину аварії ще потрібно з’ясувати. Чи спричинила аварію технічна чи людська помилка, чи потреба невідкладної медичної допомоги, ми наразі не можемо сказати", — сказав керівник міського транспортного управління Генрік Фальк

Як повідомляв Укрінформ, у Подільському районі Києва рятувальники ліквідували загоряння у трамваї.

Фото: Поліція Берліна