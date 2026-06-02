Іран повідомив про понад 300 заявок на прохід через Ормузьку протоку

Про це повідомило управління водних шляхів Перської затоки (PGSA), створене Іраном для регулювання проходу через Ормузьку протоку, на своїй сторінці у соцмережі Х, передає Укрінформ.

“Від початку діяльності PGSA з травня, понад 300 не іранських суден подали заявки для отримання дозволу на безпечний прохід через Ормузьку протоку. Більшість із них - нафтотанкери”, - йдеться у повідомленні.

За оприлюдненими даними, серед суден, які звернулися по дозвіл на прохід, нафтові танкери становили 42%, суховантажі - 27%, контейнеровози - 11%, судна для перевезення скрапленого природного газу (LNG) - 8%, вантажні судна - 6% та сервісні судна - 4%.

Зазначається, що 77% усіх заявок були подані суднами, які прямували з Перської затоки, тоді як 23% стосувалися входу до затоки.

Основними кінцевими пунктами призначення суден, що виходили з Перської затоки, стали країни Азії. Зокрема, 28% суден прямували до Китаю, 19% – до Індії, ще 23% – до інших азійських країн. Частка суден, які прямували до Європи, становила 12%, до Африки – 10%, до інших частин світу – 8%.

Водночас серед суден, що планували зайти до Перської затоки, найбільше прямували до Об’єднаних Арабських Еміратів (34%). Ще 31% мали кінцевим пунктом призначення Катар, 17% – Ірак, 10% – Кувейт, по 3% – Саудівську Аравію та Оман.

Як відомо, Ормузька протока є одним із ключових морських маршрутів світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом, сполучаючи Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту зросли на понад 2% у понеділок після того, як Іран та США обмінялися ударами, а Ізраїль наказав військам просуватися далі в Лівані.

