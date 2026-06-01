Петицію з вимогою знання литовської мови для іноземців підписали 22,5 тисячі осіб - ЗМІ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT.

У понеділок, 1 червня, про це поінформувала партія консерваторів «Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи». Збір підписів тривав місяць.

Мер пропонує встановити правило, згідно з яким громадяни країн, що не входять до ЄС і бажають проживати в Литві понад три роки, повинні володіти литовською мовою щонайменше на рівні А2.

За його словами, для іноземних громадян, які бажають тривалий час жити у Вільнюсі та всій Литві, це неминуча реальність, але вони мають узяти на себе відповідальність за вивчення основ державної мови.

«Це принцип, зрозумілий здоровому глузду, і його підтримує більшість. На жаль, коли я про це заявив, міністр внутрішніх справ чемно відклав мою пропозицію у довгу скриньку. Тому, маючи мандат на зміни від кількох десятків тисяч мешканців Вільнюса та Литви, я направив міністру листа з пропозицією про зустріч. Міністр внутрішніх справ говорив, що запрошує мене зайти до міністерства, тому, сподіваюся, він дотримається слова», - зазначив Бенкунскас.

Читайте також: У Грузії запроваджують для іноземців іспит на знання державної мови

За його словами, Вільнюська міська влада зі свого боку вже зробила перші кроки у реалізації плану інтеграції іноземців: їм створять умови для вивчення державної мови найзручнішим для них способом - від самостійного навчання та неформальних занять до академічних курсів.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович у квітні повідомив, що міністерство вже готує поправки до правових актів, які стимулюватимуть іноземців вивчати литовську мову.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2025 року Литва на пів року відтермінувала для українських біженців вимогу щодо знання мови.