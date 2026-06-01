Росія стрімко втрачає родючі території, вже з'явилася перша справжня пустеля - розвідка

У Росії стрімко деградують сільськогосподарські землі, а в Калмикії вже фактично сформувалася перша справжня пустеля на території сучасної РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Укрінформ.

За офіційними даними, щороку у Росії деградують від 1,5 до 2 млн гектарів земель, що призводить до втрати майже 4 млн тонн сільгосппродукції у зерновому еквіваленті. Лише збитки від ґрунтової ерозії можуть сягати 25 млрд рублів на рік.

Ситуація настільки критична, що навіть представники російської наукової еліти відкрито визнають проблему. Академік російської Академії наук Андрій Іванов заявив, що зайвої землі немає, а опустелювання ґрунтів уже охоплює не лише традиційно посушливі регіони, а й мерзлотні території Туви та Якутії.

Загалом під загрозою опустелювання перебувають близько 84 млн гектарів земель. Найгірша ситуація спостерігається в Дагестані, Астраханській області, на Кубані та в Ростовській області. А в Калмикії вже фактично сформувалася перша справжня пустеля на території сучасної Росії, яка простягалася на 3,2 млн гектарів землі.

Не менш тривожною є втрата гумусу – основи родючості ґрунтів. За оцінками фахівців, за останнє століття багато орних земель Росії, включно з легендарними чорноземами, втратили від 30% до 50% первинного запасу органічної речовини. Це означає поступове падіння врожайності та зростання витрат на підтримання аграрного виробництва.

Додатковим ударом стають кліматичні зміни. Огляд засух за 2024 рік зафіксував посилення посушливих умов у більшості природних зон країни. У майбутньому це змусить аграріїв витрачати дедалі більше коштів на добрива, зрошення, меліорацію та страхування ризиків.

Показово, що у Росії вже заговорили про необхідність офіційно визнавати знецінення земельних активів. Вчені пропонують тестувати ґрунти на втрату родючості та зменшувати балансову вартість земель у звітності залежно від стану ґрунтів.

“Таким чином, один із ключових ресурсів Росії, який десятиліттями вважався безумовною перевагою держави, поступово перетворюється на джерело економічних ризиків. І поки Кремль витрачає ресурси на геополітичні авантюри, Росія непомітно втрачає те, без чого неможливі ані продовольча безпека, ані стабільний розвиток економіки”, - зауважили у СЗРУ.

