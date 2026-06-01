Затримання танкера тіньового флоту РФ: британські військові допомогли ВМС Франції

В оборонному відомстві Сполученого Королівства заявили, що британські військові надавали підтримку французьким ВМС у вигляді спостереження з гелікоптера, який злетів з корабля HMS Somerset.

Британія і Франція пообіцяли не допускати проходження суден, пов’язаних з Росією, через свої води.

«Разом із нашими союзниками ми посилюємо заходи проти тіньових суден, щоб перекрити фінансування, яке підтримує незаконне вторгнення Путіна в Україну», – заявив речник Міноборони Британії.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Водночас на Даунінг-стріт відкинули, що Британія нібито не має військових можливостей для проведення операції із захоплення танкера тіньового флоту.

«Велика Британія перешкоджає та стримує судна тіньового флоту та їхню шкідливу морську діяльність, від жовтня 2024 року ми перевірили понад 700 суден, підозрюваних у приналежності до тіньового флоту», – заявив офіційний речник прем’єр-міністра Британії.

Він відмовився коментувати конкретні оперативні плани, посилаючись на те, що це може поставити під загрозу здатність Британії успішно вживати заходів проти цих суден і принесе вигоду супротивникам країни.

«Але, як ми вже казали раніше, щодо кожного цільового судна буде окремий розгляд з боку фахівців з правоохоронних органів, військових та експертів з енергетичного ринку перед початком операції», – додав він.

Як повідомлялося, французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер Tagor, який перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії.

Військово-Морські сили Франції ескортують нафтовий танкер Tagor до місця якірної стоянки для подальших перевірок.

Фото: vesselfinder.com / Hans Fairhurst