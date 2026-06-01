Іран погрожує припинити перемовини зі США через військову активність Ізраїлю у Лівані - ЗМІ

Іранський режим заявив, що припинить переговори зі США на знак протесту проти розширення наземного наступу Ізраїлю в Лівані, тоді як Вашингтон і Тегеран прагнуть досягти тимчасової мирної угоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

В Ірані заявили, що переговірники країни призупинять «переговори та обмін документами через посередників».

Зазначається, що Вашингтон і Тегеран опосередковано обмінювалися повідомленнями щодо проєкту угоди, яка, ймовірно, передбачає продовження припинення вогню між сторонами приблизно на два місяці, тоді як Іран знову відкриє Ормузьку протоку, а США знімуть блокаду іранських портів.

Однак іранські чиновники заявили, що крок Ізраїлю на вихідних щодо розширення своєї військової операції в Лівані, наймасштабнішої в країні за чверть століття, є порушенням домовленостей між Тегераном і Вашингтоном.

Іран наполягає на тому, що будь-яка угода має застосовуватися до всіх бойових дій у регіоні, зокрема в Лівані, де підтримувана Тегераном Хезболла та Ізраїль ведуть паралельну війну.

Повідомляється, що новина призвела до зростання ціни на нафту та падіння фондових ринків, причому ціна на нафту марки Brent зросла приблизно до 97 дол. за барель.

Минулого тижня ціна знизилася більш ніж на 11%, а трейдери з оптимізмом оцінювали перспективи укладення угоди.

Як повідомляв Укрінформ, президент Дональд Трамп у понеділок, 1 червня, вперше прокоментував можливу угоду з Іраном, заявивши, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США, і вона буде вигідною для Вашингтона та його союзників.

