Прем'єрка Литви відкинула звинувачення Росії: Країни Балтії не надавали Україні свого повітряного простору

Будь-яка риторика Кремля про те, що Литва чи інша країна Балтії могли дати Україні дозвіл на використання свого повітряного простору для атак безпілотників, є пропагандою.

Як повідомляє Delfi, про це Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила під час пресконференції з Прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, передає Укрінформ.

«Ми зробили дуже чітку і відповідальну заяву, і я ще раз повторюю - країни Балтії ніколи не надавали свого повітряного простору і території для ударів безпілотників по цілях у Росії. Це повна дезінформація та пропаганда з боку Росії як агресора», - заявила Ругінене.

За повідомленнями російських ЗМІ, минулого понеділка жителі Калінінградської області Росії вперше отримали повідомлення про можливу загрозу безпілотників. Регіональна влада повідомила, що спрацювала система оповіщення, були задіяні всі служби та проводилася перевірка. А за повідомленням «Росавіації», в аеропорту Храброво в Калінінграді були введені тимчасові обмеження на прибуття та зліт літаків. Десятки літаків кружляли в небі над Калінінградом і не могли приземлитися. Це був перший подібний випадок обмежень у повітряному просторі Калінінграда з початку 2022 року.

Коментуючи цю новину, Ругінене зазначила: «Те, що сталося в Литві останніми тижнями, зрозуміло - Україна захищається. Ми можемо звинувачувати тільки Росію як агресора в будь-якій загрозі, спрямованій проти країн Балтії. Росія має (можливість – ред.) все зупинити».

Як повідомляв Укрінформ, радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що на тлі звинувачень Росії на адресу Литви щодо надання повітряного простору для українських безпілотників проти країни можливі дуже серйозні провокації.

