Україна домовилася про довгострокове постачання СПГ через термінал у Клайпеді

Україна та Литва домовилися про довгострокове постачання скрапленого природного газу (СПГ) через термінал у Клайпеді.

Про це за результатами міжурядових консультацій під час офіційного візиту до Литви повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«В Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу з Балтики. Досягнули угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій у Вільнюсі», - йдеться в повідомленні.

Як зауважила Свириденко, скраплений природний газ може постачатись як від американських, так і близькосхідних виробників. Український «Нафтогаз» вже приймав такі партії. Нові домовленості дозволять посилити цей канал.

Як повідомлялося, 26 лютого група «Нафтогаз» вперше імпортувала американський скраплений газ в Україну через термінал у литовському порту Клайпеда.