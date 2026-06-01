Дизпальне ще трохи подешевшало: які ціни на АЗС України 1 червня

У понеділок, 1 червня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 4 коп. до 75,98 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 51 коп. до 85,54 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 79,93 грн/л (здорожчав на 36 коп.); бензин марки А-95 - 75,98 грн/л (здорожчав на 4 коп.); бензин марки А-92 - 69,71 грн/л; дизпальне - 85,54 грн/л (здешевшало на 51 коп.). Середня ціна автогазу становить 46,45 грн/л, що на 7 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем - 29 травня.

У мережі заправок АТ “Укрнафта” ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 80,85 грн/л; автогаз - 44,45 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 88,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,31 грн/л; дизпальне - 80,89 грн/л; автогаз - 44,65 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 88,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 29 травня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилась на 3 коп. до 75,94 грн/л, на дизельне пальне - на 73 коп. до 86,05 грн/л.

