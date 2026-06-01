Росія ризикує опинитися у нафтовій кризі після рекордного місяця українських атак - Bloomberg

У травні кількість українських атак на російські нафтопереробні заводи досягла рекордного рівня, що загрожує ще більшим скороченням обсягів переробки, які й так перебувають на найнижчому за останні 16 років рівні, а також є ризик дефіциту пального на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

За даними видання, які базуються на публічних заявах України та РФ, у травні Україна здійснила щонайменше 16 атак на російські об'єкти з виробництва пального. Дані показують, що минулого місяця дрони атакували вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Зниження обсягів переробки на російських НПЗ змушує уряд вживати заходів для запобігання дефіциту пального та стрибку цін на заправках. Вищі витрати на пальне раніше спричиняли протести, зокрема у 2018 році, та сприяли інфляції. Щоб захистити внутрішні запаси, влада заборонила експорт авіаційного пального до кінця листопада, на додачу до чинної заборони на експорт бензину.

Окрім ризику дефіциту пального на внутрішньому ринку, атаки також змусили Москву збільшити експорт нафти протягом останніх тижнів - це стало порятунком для російських покупців нафти, які втратили постачання з країн Перської затоки.

Обсяги переробки на НПЗ мають ще більше скоротитися через зупинку заводів та скорочення обсягів виробництва. За оцінками аналітичної компанії OilX, середній показник у травні має становити 4,58 млн барелів на день. Це на 700 тис. барелів на добу, або на 13%, менше, ніж роком раніше, і є найнижчим показником з жовтня 2009 року.

Водночас атаки України спрямовані не тільки на первинні установки переробки, які відносно легко і швидко ремонтуються, але й на вторинні установки, зокрема дорогі та технічно складні, зазначив науковець у Фонді Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко. За його словами, вторинні установки допомагають нафтопереробним заводам виробляти більше бензину та дизельного пального, але їх ремонт може бути набагато складнішим і дорожчим, оскільки західні санкції ускладнюють постачання запасних частин з-за кордону.

Окрім нафтопереробних заводів, дрони атакують експортні термінали, інфраструктуру нафтопроводів, зокрема насосні станції, а також сховища, і якщо Росія сподівалася виробляти та зберігати більше пального, щоб уникнути повторення паливних криз, то це може бути складніше через зменшення потужностей та обсягів зберігання, зазначив Вакуленко.

Загалом у травні було здійснено щонайменше 30 ударів по російських нафтових об’єктах - це найбільша кількість за будь-який місяць з часу повномасштабного вторгнення Росії, як свідчать дані, зібрані Bloomberg.

Проте російський ринок автомобільного пального поки що далекий від тієї глибокої кризи, яку він пережив у 2023 році, коли ціни стрімко злетіли. За даними російської Федеральної служби статистики, нинішній вплив на ціни на заправках є незначним: з початку року середня ціна на бензин зросла лише на трохи більше ніж 2 руб. (0,03 дол.) - до 67,53 руб. за літр.

Відносна стабільність на даний момент може частково пояснюватися тим, що багато заправних станцій належать великим російським виробникам, які самостійно закуповують пальне та отримують вигоду від державних субсидій, спрямованих на стимулювання внутрішніх продажів. Повторне введення заборони на експорт більшості видів бензину з 1 квітня також сприяло зміцненню внутрішніх запасів.

Проте є певні ознаки того, що запаси скорочуються.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі, станом на кінець травня щоденні обсяги бензину преміумкласу 95, що пропонуються до постачання в європейській частині Росії, впали до приблизно 5 тис. тонн на добу, що становить третину від обсягів, які пропонувалися рік тому. Водночас ціни на цей вид пального на ключовій товарній біржі підскочили більш ніж на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Це, ймовірно, ускладнює регіональним мережам АЗС, які не пов'язані з великими нафтовими компаніями, закупівлю пального оптом на біржі, що створює ризик вичерпання запасів або необхідності купувати дорожчі поставки в інших місцях.

Однак офіційна російська влада не бачить на цей час ризику дефіциту пального, заявив журналістам 21 травня речник Кремля Дмитро Пєсков. Він пояснив зниження обсягів виробництва нафтопереробних заводів у деяких регіонах сезонним технічним обслуговуванням, додавши, що загальний попит і пропозиція пального в Росії збалансовані.

Як повідомляв Укрінформ, виробництво дизельного пального в Росії в травні скоротилося приблизно на 10%, оскільки атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи змусили їх скоротити або призупинити виробництво.