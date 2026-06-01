Через російські атаки є нові знеструмлення у семи областях - Укренерго

Станом на ранок 1 червня через російські атаки є знеструмлені споживачі у семи областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Внаслідок російських дронових та артилерійських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка відповідає рівню попереднього робочого дня - п'ятниці, 29 травня.

Оператор енергосистеми радить у період з 18:00 до 22:00 не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Як повідомлялося, в Україні 1 червня обмеження електроспоживання не плануються.