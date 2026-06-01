Нафта подорожчала через відсутність прогресу у переговорах між США та Іраном

Ціни на нафту зросли на понад 2% у понеділок після того, як Іран та США обмінялися ударами, а Ізраїль наказав військам просуватися далі в Лівані.

Ф'ючерси на американську сиру нафту зросли на 2,29 долара, або 2,62%, до 89,65 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,05 долара, або 2,25%, до 93,17 долара за барель.

Загострення бойових дій, що відбулося одразу після того, як США провели мирні переговори між Ізраїлем та Ліваном у Вашингтоні в п'ятницю, послабило очікування щодо того, що США та Іран незабаром можуть оголосити про продовження угоди про припинення вогню, яка призвела до зниження цін на нафту марок Brent та WTI на 1,8% та 1,7% відповідно у п'ятницю.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що незабаром він ухвалить рішення щодо запропонованої угоди про продовження припинення вогню з Іраном, оголошеної на початку квітня, що дасть перемовникам більше часу для пошуку остаточного припинення конфлікту та пошуку вирішення основної суперечки щодо ядерної програми Ірану.

На думку аналітика компанії IG Тоні Сікамора, йдеться про зростання занепокоєння щодо мін в Ормузькій протоці, ключовому нафтогазовому судноплавному шляху. Це може уповільнити процес відновлення роботи протоки та означатиме, що полегшення для нафтового ринку настане повільніше навіть після її повторного відкриття.

«Навіть якщо буде досягнуто угоди, вона не забезпечить потік поставок», – сказав Сікамор.

Репортер Axios повідомив у п’ятницю, що Іран встановив більше мін у протоці на початку тижня, невдовзі після того, як міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що спроби встановити більше мін будуть вважатись порушенням угоди про припинення вогню.

Ормузька протока є каналом для приблизно п'ятої частини світових потоків нафти та газу, і Іран фактично закрив її з початку конфлікту з ударів США та Ізраїлю в лютому.

В компанії Goldman Sachs пізно в неділю заявили, що слабкий попит на нафту в Китаї та Європі становить серйозний ризик для прогнозів щодо зниження ціни на нафту Brent на четвертий квартал до 90 доларів за барель та прогнозів ціни на нафту WTI у 83 долари.

