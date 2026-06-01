Курси долара та євро на 1 червня

Офіційні курси валют на понеділок, 1 червня, становлять:

1 долар США - 44,26 грн (44,26 грн станом на 29 травня);

1 євро - 51,55 грн (51,43 грн станом на 29 травня).

Середній курс в банках, за даними minfin.com.ua, становить (купівля - продаж):

долар США: 44,00 – 44,47 грн

євро: 51,20 – 51,90 грн.

Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля - продаж):

долар США: 44,10 – 44,20 грн

євро: 51,60 – 51,80 грн.

Картковий курс (купівля - продаж) становить:

у Приватбанку 44,00– 44,44 грн/$ та 51,24 – 52,08 грн/EUR,

у monobank: 44,00 – 44,43 грн/$ та 51,30 – 51,99 грн/EUR.

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.

