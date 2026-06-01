Зернова асоціація прогнозує цьогоріч на понад 3 мільйони тонн більший врожай

Як передає Укрінформ, про це повідомила Українська зернова асоціація.

Українська зернова асоціація прогнозує врожай зернових та олійних культур у 2026 році на рівні 83,6 млн т. За оцінкою УЗА в 2025 році врожай становив 80 млн т зернових та олійних.

За оцінками асоціації, потенційний експорт у 2026/2027 маркетингового року (МР) може сягнути 50,8 млн т проти 42,3 млн т у цьому сезоні. Втім, експерти наголошують, що це оптимістичний сценарій, реалізація якого залежатиме від стабільності логістики в умовах російської агресії та обстрілів транспортної та енергетичної інфраструктури.

Зокрема, врожай пшениці очікується на рівні 22,8 млн т (у 2025 році – 22,5 млн т), а її потенційний експорт у 2026/2027 МР може становити 17 млн тонн. Виробництво ячменю прогнозується на рівні 5,2 млн т, торік зібрали 4,9 млн т. Очікуваний експорт становить близько 2,2 млн т.

За сприятливих погодних умов очікується і більший збір кукурудзи – на рівні 32,1 млн т проти 31,1 млн т торік, що дасть змогу експортувати до 27 млн т за умов безперешкодної логістики.

Стосовно олійних культур, то врожай соняшнику фахівці прогнозують на рівні 13,3 млн т (у 2025 році – 11,1 млн т). Традиційно майже весь цей обсяг буде перероблено всередині країни, а експорт становитиме не більше 50 тис. т.

Збір ріпаку сягне 3,4 млн т, що на 0,2 більше, ніж торік, з яких на експорт піде близько 1,9 млн т, а решта залишиться для внутрішньої переробки.

Водночас виробництво сої прогнозується на рівні 4,9 млн т проти 5 млн т минулого року. Потенційний експорт сої може становити 2,3 млн т, оскільки через законодавчі обмеження її вивезення, як і ріпаку, наразі ускладнене, тож значна частина врожаю буде перероблена в Україні.

Як повідомлялось, в Україні станом на 25 травня аграрії засіяли понад 5,63 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 94% від прогнозованих площ.