Кешбеком на пальне скористалися 2,3 мільйона українців - Свириденко

Кешбеком на пальне з 20 березня по 31 травня скористалися 2,3 млн українців.

Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.

«Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи. Він діяв з 20 березня по 31 травня», - зазначила Свириденко.

За її словами, Національна програма дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального.

«91% користувачів цієї програми — власники автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна. За час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток Національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів», - підкреслила Свириденко.

За її словами, накопичені кошти кешбеку можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони.

Як повідомляв Укрінформ, кошти, які громадяни накопичили на картках «Національного кешбеку», необхідно витратити до 30 червня 2026 року включно.