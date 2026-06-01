Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 2 червня

Долар офіційно подорожчав на 4 копійки, євро - також на 4 копійки.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.

Офіційні курси валют на вівторок, 2 червня, становитимуть:

1 долар США - 44,30 грн (44,26 грн станом на 1 червня);

1 євро - 51,59 грн (51,55 грн станом на 1 червня).

Читайте також: Нацбанк приєднався до Глобального кодексу валютного ринку

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.