Збиток у ₴7,9 мільярда: Укрзалізниця заявила, що I квартал став випробуванням

У І кварталі 2026 року АТ «Укрзалізниця» зазнало близько 7,9 млрд грн збитку через постійні ворожі обстріли, скорочення обсягів перевезень та подорожчання палива й електроенергії.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.

«Перший квартал 2026 року для Укрзалізниці став складним випробуванням» - заявили в компанії.

Зазначається, що за І квартал ворог завдав 541 удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу, що становить половину від кількості всіх атак за весь 2025 рік. Унаслідок цього було пошкоджено 1 718 об’єктів, а 28 залізничників дістали поранення під час виконання обов'язків.

«Ці регулярні ворожі атаки на інфраструктуру, різке здорожчання енергоресурсів негативно вплинули на результати роботи компанії — у підсумку зафіксовано збиток близько 7,9 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Попри збитки та виклики, компанія втримала на незмінному рівні тарифи для пасажирів і вантажовідправників, аби підтримати населення та економіку.

На погіршення фінансових показників суттєво вплинуло зростання операційних витрат. Через масовані обстріли енергетики та необхідність імпорту електрики її вартість для компанії зросла на 52%, що принесло додаткові витрати в розмірі 2,58 млрд грн. Крім того, на тлі конфлікту на Близькому Сході закупівельна ціна дизельного пального у березні підскочила майже на 50%.

Водночас обсяги вантажних перевезень в І кварталі зменшилися на 6,4% - до 34,8 млн тонн. Це зумовлено як ударами РФ по припортовій та промисловій інфраструктурі, так і зимовими перебоями з електропостачанням, через які призупиняли роботу великі металургійні та гірничо-збагачувальні комбінати.

Пасажирські перевезення в далекому сполученні також скоротилися на 10% проти аналогічного періоду торік – до 5,8 млн пасажирів через системні атаки на поїзди, що змушувало залізничників оперативно змінювати чи скорочувати маршрути.

Задля збереження безперервного руху Укрзалізниця запровадила режим економії, зокрема другий рік поспіль не індексуються зарплати працівників, а витрати на розвиток і відновлення оптимізовано. Наразі компанія перевиконує програму операційної ефективності на суму понад 10,2 млрд грн шляхом рекордного продажу металобрухту, оренди площ через Prozorro та передачі непрофільних активів.

Важливим фактором збереження руху також стало впровадження експериментального механізму держзамовлення, завдяки якому держава вперше розпочала системно компенсувати різницю між собівартістю пасажирських перевезень та чинними тарифами.

Як повідомлялось, уряд тримає на контролі ситуацію з фінансовим станом АТ «Укрзалізниця», триває робота над законопроєктом щодо запровадження PSO (Public Service Obligation) на постійній основі – він має бути внесений на розгляд парламенту у ІІІ кварталі 2026 року.