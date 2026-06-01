Ціни на алюміній досягли чотирирічного максимуму

Ціни на алюміній досягли найвищого рівня за понад чотири роки, оскільки ризики поставок зросли після ударів США та Ірану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Еталонний алюміній на Лондонській біржі металів торгувався за 3 707,5 долара США, що відповідає рівню, зафіксованому 26 травня - найвищому рівню з березня 2022 року.

Згодом ціни на метал опустилися до 3 685 доларів США за метричну тонну під час офіційних торгів у понеділок.

Зазначається, що на Близькому Сході знаходиться 9% світових потужностей з виплавки алюмінію.

Закриття Ормузької протоки обмежило експорт алюмінію з регіону та імпорт сировини, необхідної для виплавки металу, який використовується для виробництва автомобілів, літаків, пивних банок та будівельних матеріалів.

Аналітики очікують великого дефіциту на ринку алюмінію цього року. При цьому деякі припускають, що цей дефіцит може перевищувати 2 мільйони тонн.

Як повідомляв Укрінформ, ціни на золото впали до двомісячного мінімуму, що, на думку аналітиків, стало наслідком нових ударів між США та Іраном.

