Угорщина відкликала повідомлення про вихід з Римського статуту

Міжнародний кримінальний суд привітав рішення Угорщини відкликати повідомлення про вихід із Римського статуту та залишитися державою-учасницею суду.

Про це повідомляє пресслужба МКС, передає Укрінформ.

“На підтримку заяви голови Асамблеї держав-учасниць від 25 травня 2026 року Міжнародний кримінальний суд з вдячністю відзначає рішення Угорщини відкликати своє повідомлення про вихід з Римського статуту з негайним набранням чинності, про яке уряд Угорщини офіційно повідомив Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй 29 травня 2026 року”, - йдеться у повідомленні.

У МКС зауважили, що це рішення свідчить про відданість Угорщини Римському статуту, а також меті покласти край безкарності за найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння всієї міжнародної спільноти.

Наразі 125 країн є учасницями Римського статуту Міжнародного кримінального суду. МКС є першим постійним міжнародним кримінальним судом, створеним на основі міжнародного договору з метою сприяння припиненню безкарності осіб, винних у найтяжчих злочинах: геноциді, воєнних злочинах, злочинах проти людяності.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Угорщини 27 травня ухвалив закон про збереження членства країни в Міжнародному кримінальному суді, скасувавши рішення уряду від 2025 року.

Уряд Віктора Орбана вирішив вийти з МКС у квітні 2025 року, заявивши, що суд став «політичним». Це сталося незабаром після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Угорщини з державним візитом, попри ордер на арешт МКС.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу в листопаді 2024 року за підозрою у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Країни-члени МКС зобов'язані виконувати такі ордери.

