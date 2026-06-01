Угорщина відкликала повідомлення про вихід з Римського статуту
Про це повідомляє пресслужба МКС, передає Укрінформ.
“На підтримку заяви голови Асамблеї держав-учасниць від 25 травня 2026 року Міжнародний кримінальний суд з вдячністю відзначає рішення Угорщини відкликати своє повідомлення про вихід з Римського статуту з негайним набранням чинності, про яке уряд Угорщини офіційно повідомив Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй 29 травня 2026 року”, - йдеться у повідомленні.
У МКС зауважили, що це рішення свідчить про відданість Угорщини Римському статуту, а також меті покласти край безкарності за найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння всієї міжнародної спільноти.
Наразі 125 країн є учасницями Римського статуту Міжнародного кримінального суду. МКС є першим постійним міжнародним кримінальним судом, створеним на основі міжнародного договору з метою сприяння припиненню безкарності осіб, винних у найтяжчих злочинах: геноциді, воєнних злочинах, злочинах проти людяності.
Як повідомляв Укрінформ, парламент Угорщини 27 травня ухвалив закон про збереження членства країни в Міжнародному кримінальному суді, скасувавши рішення уряду від 2025 року.
Уряд Віктора Орбана вирішив вийти з МКС у квітні 2025 року, заявивши, що суд став «політичним». Це сталося незабаром після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Угорщини з державним візитом, попри ордер на арешт МКС.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу в листопаді 2024 року за підозрою у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Країни-члени МКС зобов'язані виконувати такі ордери.
