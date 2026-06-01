Після розмови із Нетаньягу Трамп заявив, що ізраїльські війська не підуть на Бейрут

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль не направлятиме свої війська до ліванської столиці Бейрута, після телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Як передає Укрінформ, про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social у понеділок, 1 червня.

«У мене була дуже продуктивна розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і війська до Бейрута не будуть відправлені, а будь-які війська, які вже прямують туди, вже повернуті назад», - підкреслив Трамп.

Він поінформував, що так само, через високопоставлених представників, мав дуже добру розмову з «Хезболлою», і вони домовилися, що всі обстріли Ізраїлю припиняться

«Ізраїль не нападатиме на них, і вони не нападатимуть на Ізраїль», - зазначив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просунутися далі в Лівані у боротьбі проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла». У відповідь іранський режим заявив, що припинить переговори зі США на знак протесту проти розширення наземного наступу Ізраїлю в Лівані, тоді як Вашингтон і Тегеран прагнуть досягти тимчасової мирної угоди.

Фото архівне: The White house

