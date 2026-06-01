Після розмови із Нетаньягу Трамп заявив, що ізраїльські війська не підуть на Бейрут
Як передає Укрінформ, про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social у понеділок, 1 червня.
«У мене була дуже продуктивна розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і війська до Бейрута не будуть відправлені, а будь-які війська, які вже прямують туди, вже повернуті назад», - підкреслив Трамп.
Він поінформував, що так само, через високопоставлених представників, мав дуже добру розмову з «Хезболлою», і вони домовилися, що всі обстріли Ізраїлю припиняться
«Ізраїль не нападатиме на них, і вони не нападатимуть на Ізраїль», - зазначив Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просунутися далі в Лівані у боротьбі проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла». У відповідь іранський режим заявив, що припинить переговори зі США на знак протесту проти розширення наземного наступу Ізраїлю в Лівані, тоді як Вашингтон і Тегеран прагнуть досягти тимчасової мирної угоди.
Фото архівне: The White house