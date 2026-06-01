Путіна попередили, що витрати на війну проти України стають неприйнятно високими - Bloomberg

Високопосадовці Міністерства економіки й центробанку РФ попередили главу Кремля Володимира Путіна, що витрати на його війну в Україні стають неприйнятно високими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

За словами чиновників, посадовці Міністерства фінансів та Центрального банку Росії поінформували Кремль, що поточний рівень прогнозованих витрат на оборону загрожує небезпечним зростанням дефіциту державного бюджету.

Співрозмовники додали, що ці високопосадовці запропонували нові скорочення витрат на оборону. Вони зазначили, що буде важко «виправити розтягнуті державні фінанси країни без пошуку додаткових способів підвищення ефективності».

Однак розкол серед політиків призвів до того, що високопосадовці Міністерства оборони та деякі представники Кремля, які рішуче налаштовані на «досягнення військових цілей Путіна», наполягають на збереженні військових витрат.

На їхню думку, скорочення оборонних витрат завдасть серйозної шкоди економіці, оскільки багато російських підприємств залежать від військових контрактів.

За словами співрозмовників, тому Путін попросив посадовців Міністерства фінансів знайти можливості для скорочення витрат в інших бюджетних сферах, перш ніж зосереджуватися на галузі оборони.

Зазначається, що Міністерство оборони РФ не лише чинить опір скороченням витрат на «оборонку», а й вимагає додаткового фінансування.

Співрозмовники заявили, що військові витрати доведеться збільшити, щоб покрити дефіцит, який цього року сягає трьох трильйонів рублів (36 мільярдів доларів США).

Коли розроблявся бюджет РФ на 2026 рік, чиновники розуміли, що у другій половині року може виникнути дефіцит фінансування приблизно від 1,2 до 1,5 трильйона рублів - гроші, які можуть знадобитися для оборонного сектору.

Обговорення щодо скорочення витрат відбувалися як до, так і після початку американсько-ізраїльської війни в Ірані.

Як повідомляв Укрінформ, у травні кількість українських атак на російські нафтопереробні заводи досягла рекордного рівня, що загрожує ще більшим скороченням обсягів переробки, які й так перебувають на найнижчому за останні 16 років рівні, а також є ризик дефіциту пального на внутрішньому ринку.