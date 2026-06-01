Буданов вважає ймовірною російську агресію проти Вірменії

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що повторення українського сценарію проти Вірменії цілком реальне, у Росії для цього вдосталь сил та засобів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Буданов повідомив під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки».

Відповідаючи на запитання, чи можлива агресія Росії проти Вірменії за українським сценарієм, Буданов сказав: «На мій особистий погляд, так, це абсолютно реалістично. А чому? Географія дозволяє ... І порівнювати міць Вірменії і Російської Федерації немає сенсу. Всі це розуміють».

Він зазначив, що відповідні сигнали з Москви до Єревана почали з’являтися два роки тому.

Як повідомлялося, 30 травня МЗС РФ поінформувало, що Посол Російської Федерації в Республіці Вірменія Сергій Копиркін відкликаний до Москви для консультацій у зв'язку з кроками, зробленими вірменським керівництвом у напрямку зближення з Європейським Союзом.

Фото архівне: УГКЦ