Російському суспільству треба доносити інформацію про реальний стан справ у РФ - Юсов

Російському суспільству потрібно доносити інформацію про реальний стан справ у РФ.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час виступу на міжнародному форумі «Архітектура безпеки», передає Укрінформ.

«Які б перешкоди не робив Путін, треба виходити на російське суспільство і розмовляти з ним, щоб доносити до них ситуацію про реальний стан справ і їхні реальні втрати у війні. Економічні втрати в усіх сферах деградуючої, помираючої російської економіки», - зазначив Юсов.

За його словами, доносити цю інформацію до росіян - завдання не лише України, але і всього вільного світу.

Він додав, що знати правду про реальний стан справ у країні - в інтересах самих росіян.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня «Роскомнадзор» отримав повноваження блокувати будь-які сайти та за потреби відключати російський сегмент від глобального інтернету.

