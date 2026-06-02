У РФ заочно арештували латвійця, який в перші дні вторгнення в Україну пошкодив радянський пам’ятник

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Медиазона.

Наприкінці лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Кавацс опублікував у своїх соцмережах відео, де завдає ударів молотком по одному з пам'ятників меморіалу на честь радянських воїнів-визволителів Риги у Пардаугаві.

«Кожному потрібно прикласти руку, щоб робота просувалася вперед», - сказав він.

Зазначається, що пізніше місцева поліція затримала латвійця за підозрою у вандалізмі, проте про його подальшу долю не повідомлялося.

Читайте також: У Росії засудили до 12 років колонії громадянку України у справі про фінансування ЗСУ

У травні 2022-го парламент Латвії та депутати Риги ухвалили рішення знести цей меморіал радянським воїнам. Роботи зі знесення пам’ятника завершилися наприкінці серпня.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Москві заочно призначив 14 років ув’язнення українському бізнесмену Євгену Черняку у справі про фінансування тероризму через його фінансову підтримку бригади «Азов».