Макрон у середу зустрінеться з Мадяром, говоритимуть і про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон у середу прийме в Єлисейському палаці нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, з яким обговорить підтримку України, санкції проти Росії та європейську безпеку.

Про це кореспондентці Укрінформу повідомили в Єлисейському палаці.

«Лідери обговорять ключові європейські питання, зокрема підтримку України та продовження санкцій проти Росії, європейську безпеку й оборону, посилення конкурентоспроможності Європи, а також підготовку наступної багаторічної фінансової рамки ЄС», - розповіли у канцелярії Макрона.

Там також зазначили, що візит дозволить поглибити двосторонні відносини між Францією та Угорщиною, зокрема співпрацю у стратегічних сферах - ядерній енергетиці, обороні та інфраструктурі.

Нагадаємо, після вступу на посаду Мадяр уже відвідав Польщу, Австрію, Брюссель і Німеччину.

Як повідомляв Укрінформ, Мадяр заявив, що готовий зустрітися із Зеленським наступного тижня.

