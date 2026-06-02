Мерц - Мадяру: Підтримка України та її вступ до ЄС не мають залежати від двосторонніх питань

Підтримка України та початок переговорів про її вступ до Європейського Союзу є пріоритетом для Європи і не повинні блокуватися через двосторонні питання між Угорщиною та Україною.

Про це федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час спільної із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром пресконференції у Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо, що Будапешт спочатку хоче вирішити двосторонні питання, як-от права угорської меншини в Україні. Але це не повинно шкодити європейській підтримці України та заважати досягненню мети - формально відкрити переговори про вступ з Україною вже з першого розділу", - зазначив Мерц.

Він зауважив, що це було однією з тем його переговорів із главою угорського уряду.

Читайте також: Посол Німеччини пояснив суть ініціативи Мерца щодо асоційованого членства України в ЄС

Мерц підкреслив важливість єдності Європи перед російською загрозою.

"Ми перебуваємо в час, коли свобода і єдність Європи знову опинилися під загрозою. Загроза з боку Росії та її війна проти України фундаментально ставлять нас усіх перед викликом. Важливо, щоб ми тут тісно згуртувалися, і якщо Угорщина знову чітко стане на бік цієї Європи, то це зміцнить нас усіх, зміцнить справу свободи і миру", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше глава угорського уряду Петер Мадяр заявляв, що Угорщина дасть згоду на відкриття першого переговорного кластера ("Основи") у перемовинах України з ЄС після того, "як буде впорядкована ситуація угорців на Закарпатті".

Фото: bundesregierung.de