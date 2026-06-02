Росія відправила вантажне судно до своєї авіабази в Сирії - WSJ

На супутникових знімках компаній Vantor та Planet Labs видно російське вантажне судно «Спарта», яке покинуло Санкт-Петербург у березні та прибуло до сирійського порту Тартус у травні. За словами американських чиновників, воно проплило більшу частину шляху в супроводі російського фрегату «Адмірал Касатонов» та ще одного військового корабля. «Спарта» перевозила обладнання для сусідньої російської авіабази в Хмеймімі, додали співрозмовники.

«Спарта» перебуває під санкціями Міністерства фінансів США, як і її власник, компанія SC South LLC, та її материнська компанія Oboronlogistics LLC, яка заявляє, що її основним видом діяльності є логістика для міністерства оборони Росії.

Це була перша така місія з постачання з часу падіння режиму Башара Асада, союзника Росії, наприкінці 2024 року. Це свідчить про те, що Росія продовжує використовувати базу, незважаючи на повалення режиму Асада ісламістськими повстанцями, які тепер керують країною. Це також викликає занепокоєння в деяких представників уряду США, які сподівалися, що успіх сирійської революції півтора року тому завдасть Росії стратегічного удару, позбавивши її важливої ​​​​перехідної станції для операцій в Африці та Південній Америці.

Авіабаза та військово-морська база в Тартусі є ключовими елементами військової присутності Росії на Середземному морі. Збереження цих об'єктів стало пріоритетом для Кремля після повалення Асада. Росія вивела свій флот з Тартуса в 2025 році та значну частину своїх військ із Сирії. Однак, за словами одного з чиновників, обізнаного з оцінками американських спецслужб, у Сирії залишаються сотні російських військовослужбовців.

Новий президент Сирії Ахмед аш-Шараа, колишній лідер повстанського угруповання, яке воювало проти Асада та росіян, після приходу до влади продовжував вести переговори з Москвою щодо долі баз.

Деякі американські чиновники заявили, що місія «Спарти» з поповнення запасів не викликала тривоги, оскільки зв’язки сирійського уряду з Москвою є відомими, а військове обладнання знаходиться далеко від американських інтересів, зосереджених переважно на північному сході країни.

Після падіння режиму Асада колишній президент Джо Байден поставив умовою скасування санкцій США проти Сирії виведення російських баз із країни. Адміністрація Трампа відмовилася від цього обмеження, а пізніше Трамп наказав беззастережно скасувати санкції проти Сирії.

Як повідомляв Укрінформ, Росія стала головним постачальником нафти до Сирії, попри переорієнтацію нового уряду на Захід та недовіру до Москви через її колишню військову підтримку поваленого лідера Башара Асада.

