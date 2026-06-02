Пентагон заборонив журналістам відвідувати пресофіс - відтепер це «закрита зона»

Воєнне міністерство США оголосило, що пресофіс Пентагону відтепер є закритою зоною, недоступною для журналістів.

Про це повідомило АР, передає Укрінформ.

Як зазначається, виконувач обов’язків прессекретаря Пентагону Джоел Вальдес підтвердив цей крок, заявивши, що в ньому «немає нічого суперечливого» і що він був зроблений через те, що приміщення тепер займають спічрайтери, які працюють із секретними матеріалами.

«Пресофіс Пентагону перекваліфікували в об'єкт з обмеженим доступом через те, що в ньому працюють автори промов з офісу воєнного міністра. Ці спічрайтери регулярно працюють із секретними матеріалами… як наслідок, журналістам більше не дозволятимуть заходити до офісних приміщень», - зазначив Вальдес.

Повідомляється, що цей крок відбувся на тлі ескалації напруженості між американськими ЗМІ та адміністрацією Дональда Трампа, яка розгорталася як у публічній сфері, так і подекуди в судах.

Протягом багатьох років репортери Пентагону мали посвідчення, яке дозволяло їм вільно пересуватися будівлею, оскільки вони співпрацювали з пресслужбою відомства. Але минулого жовтня більшість ЗМІ здали пропуски та покинули Пентагон, не погодившись на введені урядом обмеження щодо їхньої роботи.

18 травня газета The New York Times вдруге за п’ять місяців подала позов проти Воєнного міністерства, стверджуючи, що вимога про супровід журналістів під час перебування на території Пентагону порушує Першу поправку до Конституції США і є «неконституційною спробою Пентагону перешкодити незалежному висвітленню військових питань». Газета заявила, що подала цей позов після того, як у грудні вперше позивалася проти Пентагону через нові правила, введені воєнним міністром Пітом Гегсетом, щоб оскаржити тимчасову політику, «яку Пентагон поспішно запровадив після того, як федеральний суддя виніс рішення на користь The Times у її першому позові». Нова політика передбачала вимогу, щоб журналісти перебували під супроводом охоронців протягом усього часу перебування в Пентагоні.

Ця політика була впроваджена у березні після рішення судді окружного суду США Пола Л. Фрідмана, який скасував попередні обмеження. Наступного місяця суддя постановив, що тимчасова політика порушує його березневе рішення. Однак політика супроводу залишилася чинною, коли апеляційний суд призупинив частину рішення Фрідмана на час розгляду апеляції уряду. Апеляційний процес триває.

