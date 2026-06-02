Угорщина не буде надавати зброю Україні - Мадяр

Угорщина й надалі не буде надавати Україні військової підтримки.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час спільної з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом пресконференції у вівторок, 2 червня, у Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Насправді зараз не час змінювати домовленості. Нам спочатку потрібно виконати реальну, конкретну роботу. І я хотів би ще раз чітко заявити, що Угорщина не буде надсилати ні солдатів, ні зброю в Україну - навіть за нового угорського уряду", - заявив він.

Водночас Мадяр запевнив, що Угорщина буде "конструктивним партнером як горда європейська країна".

"Ми будемо присутні, коли потрібно буде вирішувати завдання - чи то нові переговори щодо багаторічної фінансової рамки, чи переговори щодо нелегальної міграції, чи питання конкуренції, чи зовнішньополітичні питання", - сказав він.

Раніше глава угорського уряду зазначав, що Угорщина дасть згоду на відкриття першого переговорного кластера ("Основи") у перемовинах України з ЄС після того, "як буде впорядкована ситуація угорців на Закарпатті".

Як повідомляв Укрінформ, Мадяр заявив, що готовий зустрітися із Зеленським наступного тижня.

