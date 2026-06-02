Глави МЗС Китаю і Британії обговорили війну в Україні та дотримання статуту ООН

Глави МЗС Китаю і Великої Британії Ван Ї та Іветт Купер на переговорах у Пекіні обговорили російську війну проти України та погодилися з тим, що їхні країни мають спільно відстоювати справедливість на основі статуту ООН.

Про це йдеться у комюніке МЗС КНР про 11-й Китайсько-британський стратегічний діалог під головуванням двох міністрів, передає Укрінформ.

«Як постійні члени Ради Безпеки ООН Китай та Велика Британія несуть підвищену відповідальність за майбутнє світу. Ми повинні взяти на себе ініціативу у відстоюванні справедливості… на основі Статуту ООН… та спільно сприяти побудові більш справедливої ​​і рівноправної системи глобального управління», - сказав Ван.

Купер погодилася зі словами свого китайського колеги стосовно підвищеної відповідальності країн-постійних членів РБ ООН за збереження глобальної стабільності.

«З огляду на нинішню неспокійну та складну міжнародну ситуацію, як постійні члени Ради Безпеки ООН Велика Британія і Китай повинні активно зміцнювати діалог та співпрацю й посилити спільну участь у врегулюванні глобальних проблем», - цитує МЗС Китаю очільницю британського зовнішньополітичного відомства.

У комюніке ідеться, що у межах стратегічного діалогу топдипломати Китаю і Великої Британії також обмінялися думками з таких питань, як Іран та Україна. Зміст цієї частини обговорення китайська сторона не наводить.

