Польща піднімала винищувачі через російський обстріл України

Польща у ніч на 2 червня піднімала у повітря винищувачі та приводила сили протиповітряної оборони у стан підвищеної готовності через масовану повітряну атаку Росії на Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У командуванні заявили, що для гарантування безпеки повітряного простору країни були задіяні всі необхідні сили та засоби.

У районах поблизу українського кордону чергували військові літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у режим бойової готовності.

Близько 04:00 за місцевим часом Оперативне командування повідомило про зменшення загрози російських ударів по регіонах України, що межують із Польщею. Після цього військові літаки повернулися на бази, а сили ППО та засоби радіолокаційної розвідки відновили штатний режим роботи.

У командуванні додали, що порушень повітряного простору Польщі під час російської атаки не зафіксували.

Польські військові також подякували командуванню Повітряних сил НАТО та Військово-повітряним силам Франції та Збройним силам Нідерландів за допомогу у забезпечення безпеки повітряного простору.

Як повідомляв Укрінформ, сили ППО знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що вранці у вівторок Росія додатково атакувала Україну гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Фото Укрінформу можна купити тут.