Трамп розраховує досягти угоди з Іраном упродовж наступного тижня

Президент США Дональд Трамп розраховує досягти угоди щодо продовження режиму припинення вогню з Іраном та відкриття Ормузької протоки «упродовж наступного тижня».

Про це він сказав у телефонному коментарі ABC News, передає Укрінформ.

За словами Трампа, мирна угода з Іраном може виявитися «навіть кращою за військову перемогу».

«Це непроста справа. Йдеться про справді велику країну – про них – дуже велику країну, яка має укласти угоду. Величезна ворожість, справді. Тож для них це нелегко. Насправді, з нашої точки зору, це теж нелегко. Однак ми отримуємо те, що нам потрібно», – заявив Трамп.

На запитання про те, коли саме буде доопрацьовано та узгоджено меморандум про взаєморозуміння щодо відкриття Ормузької протоки, Трамп відповів, що це питання наступного тижня, зауваживши, що наразі він ще не дав остаточної згоди.

«Я думаю, ідеться про наступний тиждень», – сказав Трамп, додавши, що поки що не погодив документ, оскільки йому потрібно «домогтися кількох додаткових пунктів».

Американський лідер також зауважив, що він дуже швидко усунув «збій», який, за його словами, виник через обурення іранців ударами Ізраїлю по Лівану.

«Сьогодні стався невеликий збій, але я дуже швидко його усунув, як ви, мабуть, уже помітили», – сказав Трамп.

Читайте також: Нафта дешевшає після заяв Трампа про продовження переговорів з Іраном

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просунутися вглиб Лівану в межах боротьби проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла». У відповідь іранський режим заявив, що припинить переговори зі США на знак протесту проти розширення наземного наступу Ізраїлю в Лівані, тоді як Вашингтон і Тегеран саме намагаються досягти тимчасової мирної угоди.

Згодом Трамп заявив, що після телефонної розмови з Нетаньягу отримав запевнення, що Ізраїль не направлятиме свої війська до ліванської столиці Бейрута.

Фото: The White House