У Туреччині запроваджують систему контролю за рухом БПЛА

У Туреччині розробили та починають запроваджувати загальнодержавну систему контролю за рухом безпілотних літальних апаратів у повітряному просторі країни.

Рішення було прийняте Головним управлінням цивільної авіації (SHGM) Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини, повідомляє Укрінформ із посиланням на профільне видання Haber Aero.

“У Туреччині буде запроваджено систему відстеження та управління рухом БПЛА, щоб запобігти створенню загрози безпеці з боку БПЛА, що використовуються в повітряному просторі Туреччини”, - повідомили в SHGM.

Рух БПЛА контролюватиметься централізовано в режимі реального часу.

“Система, створена для моніторингу та управління рухом БПЛА, дасть змогу централізовано відстежувати місцезнаходження в режимі реального часу та проводити оцінку безпеки польотів”, - повідомили в SHGM.

Проєкт Інструкції щодо використання систем безпілотних літальних апаратів уже переданий на громадське обговорення. Відповідно до нього, операції з використанням БПЛА поділятимуть на три категорії за рівнем ризику: відкриті, приватні та сертифіковані. Ті, що належать до сертифікованої категорії, матимуть найширші можливості: вони зможуть літати над великими групами людей і використовуватися для перевезення людей та небезпечних матеріалів.

Для інших категорій можливості будуть обмежені. Для БПЛА, зареєстрованих за кордоном, буде запроваджено вимогу щодо отримання попереднього дозволу за 20 днів до використання. Для дронів, що використовуються у сільському господарстві, не потрібен дозвіл для використання, але обов'язковим буде попередження про час та місце проведення робіт.

Як повідомляв Укрінформ, на початку цього року Міністерство оборони України повідомило про об’єднання всіх дронових операцій в єдину цифрову систему Mission Control, що працюватиме в бойовій екосистемі Delta та дасть змогу командирам отримувати повну картину виконання місій у реальному часі.

